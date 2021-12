By Rédaction Kinshasa

Une conférence qui ignorerait les différents modèles de démocratie et exclurait les pays désireux de coopérer serait un pas en arrière.

Le « Sommet pour la démocratie » virtuel se tiendra les 9 et 10 décembre, avec un sommet en personne qui suivra dans environ un an. Le Sommet, promu par le gouvernement américain, vise à galvaniser trois thèmes majeurs : la lutte contre l’autoritarisme, la lutte contre la corruption et le respect des droits humains. Et il fournira une plate-forme aux dirigeants pour prendre des engagements à la fois individuels et collectifs pour défendre la démocratie et les droits de l’homme dans le pays et à l’étranger.

Les pays du monde entier sont confrontés à une liste de défis qui se sont étendus bien au-delà des trois thèmes du Sommet. Cela inclut les inégalités, la participation civique, la désinformation, la protection des systèmes électoraux, le financement illicite, les technologies émergentes, les grandes entreprises et le populisme transnational. En outre, le sommet des pays partageant les mêmes idées lancerait un appel à l’action pour la formation d’une nouvelle alliance fondée sur des principes et un engagement à établir une vision commune pour l’avenir d’Internet.

Mais le Sommet pourrait s’avérer être une autre bonne idée mal exécutée. Une autre conférence pour la rhétorique de la démocratie dénuée de sens serait un pas en arrière. À l’autre extrémité du spectre, une « Alliance des démocraties » rigide pourrait exclure de manière contre-productive des pays qui ne s’inscrivent pas dans un modèle de démocratie préconçu.

Il n’y a pas de modèle standard unique de société, de système économique et encore moins de démocratie. Mais comme une construction historique basée sur les conditions, les circonstances et les caractéristiques de chaque peuple et nation. Le monopole de la définition de la démocratie au profit de certains pays et l’incitation à la confrontation idéologique sur la ligne de « démocratie contre l’autoritarisme » est à l’opposé de la démocratie et contre-productif pour promouvoir la coopération internationale si nécessaire en période de crise climatique, d’augmentation du niveau d’inégalité, la pandémie de Covid-19 et l’accès inégal aux vaccins entre pays en développement et pays développés.

La protection de la démocratie nécessite plus qu’une simple réforme nationale ou la démonstration que, comme le président des États-Unis, Joe Biden, aime à le dire, « que la démocratie peut toujours être efficace ». Cela nécessite une coopération accrue entre les pays dotés de différentes structures de gouvernance politique autour de la planète.

Le Sommet lui-même devrait être considéré comme le début d’un processus de candidature plutôt que comme constituant d’un nouveau groupe. La variété et la richesse des démocraties dans le monde – qui fondent toutes leur légitimité – créent une opportunité qui peut être exploitée.

Le Sommet devrait donner le ton avec une réflexion introspective sur la démocratie américaine et sur les domaines d’une éventuelle coopération internationale. Cela encouragerait les autres à emboîter le pas. Tout pays qui refuserait d’admettre des problèmes semblerait absurde et s’exclurait des avantages de l’adhésion.